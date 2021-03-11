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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«حذاء» يتسبب في حبس عامل نظافة لأسبوع قبل الحكم ببراءته

الخميس 11/مارس/2021 - 11:09 ص
حبس
حبس
حسام محفوظ
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قضت محكمة جنح التجمع الأول، ببراءة عامل نظافة من الاتهام الموجه إليه، بسرقة حذاء لإحدى الماركات العالمية.

و أوضح المحامي أحمد فوقي محامي الجاني، بأن موكله يعمل عامل نظافة مهمته تجميع أكياس القمامة من أمام أبواب الفلل والشقق، وفي بداية شهر مارس فوجئ بإلقاء القبض عليه لاتهامه بسرقة "كوتشي" لإحدى الماركات العالمية، حيث حرر محضرا ضده بتاريخ 1 مارس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بقسم الرحاب من سيدة ليبية الجنسية تتهمه فيه بسرقة حذاء ابنها من أمام باب شقتها، معللة أنها فتحت الباب فلم تجد الحذاء وراجعت الكاميرات فوجدت عامل النظافة واتهمته بسرقة الحذاء أسود اللون في المحضر رقم 3335 لسنة 2021، وتم القبض على المتهم والاستماع لأقواله وتحويله للنيابة ثم للمحاكمة في خلال أسبوع.

و انتقلت القضية لمقر نيابة التجمع الجزئية، وفي اليوم التالي الموافق 2 مارس في تمام الثانية ظهرا عرض المحضر علي نيابة التجمع الجزئية، وتبين أن السيدة أبلغت أنها" من فترة لم تجد حذائين امام البيت وبعد كده راجعت، الكاميرات، وعرفت ان اللى سرقه عامل النظافة وأنها اتهمته هو ومالك شركة النظافة بالسرقة بالاهمال"، وعليه تم استدعاء المشكو في حقهم وحضروا لمقر القسم.

وبمواجهة الأول أقر بقيامه بارتكاب الواقعة وسرقة الحذاء الخاص بالمجنى عليه من أمام الشقة، وبمواجهة الثاني مالك الشركة أقر بعدم علمه بارتكاب الواقعة، وعقب ذلك احضر أهلية المتهم الأول الحذاء الذي قام بسرقته من امام شقة المجنى عليه وتم التحفظ على المضبوطات، وبسؤال المتهم استدلالا اعترف تفصيليا بارتكابة للواقعة وذلك نظرا لمروره بضائقه مالية، وبسوال الثانى استدلالا أنكر ما نسب اليه من اتهام، واضاف بعدم علمة بثمة شىء هذا.

و أوضحت النيابة أنه عرض برفقة المحضر "فلاشة" محرزة وبتشغيلها على جهاز الحاسب الالى الخاص بالنيابة فتبين احتوائها على عدد سبعة مقاطع مصورة، وبتشغيلهم فتبين ظهور المتهم اثناع تحركه داخل عقار ويمسك بيده بعض النفايات ويقوم بجمع القمامة ولم يتبين لنا قيامه بأخذ ثمة أحذية.

وبعرض المقاطع على الماثلين أقر المتهم عامل النظافة، أنه يقوم بجمع بعض القمامة من العقارات وقيامه بعمله، وقام بأخذه وانه لم يقم بسرقته، وأنكر الثاني صلته بالواقعة، وتم إحالته للمحاكمة بتهمة السرقة لتصدر المحكمة حكمها في أول جلسه لها ببراءته.

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