تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، اليوم الخميس، إن جائحة كورونا تقوض جهود الحفاظ على الطبيعة، إذ تسببت في تقلص دوريات الحراسة ومكافحة الصيد الجائر في أكثر من نصف المحميات بأفريقيا.وتسبب انهيار السياحة العالمية بسبب جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا في خسائر فادحة لكثير من متنزهات الحياة البرية مع تراجع دخلها وانخفاض ميزانياتها وخطر إغلاقها.وقال الاتحاد الذي يقع مقره في سويسرا، إن البحث الذي صدر في سلسلة مقالات في دوريته "باركس" يمثل أشمل مراجعة حتى الآن للصلة بين الجائحة والحفاظ على الطبيعة.