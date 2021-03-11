الإسكندرية تشهد تأسيس جمعية محبى إندونيسيا

أقامت السفارة الإندونيسية فى القاهرة لقاءً فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية تم خلاله تأسيس (جمعية محبى إندونيسيا) والتى تضم فى عضويتها أساتذة جامعات ومثقفين وصحفيين ورجال أعمال بالإضافة إلى طلاب مصريين حاصلين على منح دراسية فى إندونيسيا.وتم خلال اللقاء انتخاب رئيس ونائب رئيس الجمعية وبحضور مسئولى السفارة الإندونيسية، كما تم استعراض برنامج الحوار الثقافى بين مصر وإندونيسيا.وقال سفير إندونيسيا لطفى رءوف، إنه لشرف لى أن أسهم في تعزيز العلاقات المصرية الإندونيسية وخدمة الجانبين، وأنا على يقين أن هذه الجمعية سيكون لها دور فعال فى توطيد العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات المصرية الإندونيسية ممتدة منذ زمن بعيد وإنه سيتم خلال العام القادم ٢٠٢٢ الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على بدء العلاقات المصرية الإندونيسية.وقال الملحق التربوى والثقافى فى سفارة إندونيسيا أ.د. بامبانج سوريادى أن الهدف من تأسيس الجمعية فى الإسكندرية كونها تزخر بإرث حضارى وثقافى وتاريخى فضلا عن أنها مدينة سياحية مشهورة لدى الشعب الإندونيسي، ونطمح أن يعرف أشقاؤنا المصريين ثقافة إندونيسيا بشكل أوسع، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم عدة فعاليات تسهم فى تقوية العلاقات بين الشعبين الشقيقين.ويذكر أن أكثر من عشرة آلاف طالب إندونيسي يدرسون فى مصر وأن إندونيسيا لها ثلاثة مراكز للدراسات والبحوث الثقافية فى مصر، كما قدمت إندونيسيا العديد من المنح الدراسية للطلبة المصريين.