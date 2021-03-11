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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ملاكي وأجرة.. الرسوم الجديدة لتراخيص السيارات بقانون المرور

الخميس 11/مارس/2021 - 11:04 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون المرور الجديدة، وذلك بعد مناقشات استغرقت عدد من الاجتماعات داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ونص القانون الجديد على إضافة فرض على رسوم الترخيص لصالح تطوير منظومة النقل الذكي، ووضع رسوم لتلك الترخيص وذلك على النحو الآتي:

إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مئة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مئتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاثمائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

الدراجات النارية:
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) مئتان جنيه عن الأوتوبيس الخاص.
(200) مئتان جنيه عن أوتوبيس الرحلات.
(200) مئتان جنيه عن الأوتوبيس العام.
(200) مئتان جنيه عن أوتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهًا عن أوتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
(250) مئتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) ثلاثمئة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمئة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمئة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز.
(50) جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
(600) جنيه عن السيارات الملحقة.

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