رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أولياء أمور: «النظام الجديد ظلم طلاب علمي رياضة»

الخميس 11/مارس/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
طباعة
يقضي عدد من أولياء الأمور ساعات من الانتظار أمام المدارس انتظارًا لأبنائهم لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات، وأمام مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ" تبادلت بعض الأمهات الحديث حول النظام الجديد.

حيث أجمع عدد من الأمهات أن النظام الجديد وتأدية الامتحانات عبر منصة إلكترونية أمر مفيد لطلاب أدبي وعلمي علوم ولكنه غير مجدٍ لطلاب شعبة علمي رياضة.

وأوضحت مروة إحدى أولياء الأمور أن تأدية الامتحانات من خلال منصة إلكترونية أمر صعب على طلاب علمي رياضة والتي تحتاج تركيز واتخاذ خطوات وهو أمر صعب في ظل النظام الجديد خاصة في حال وجود امتحان غير مقالي.

وأكدت صابرين إحدى الأمهات أن هناك أزمة لازالت تلازم الطلاب خلال تأدية الامتحانات وهي تعطيل السيستم والذي يفصل في أي وقت وهو كفيل أن يشتت طالب علمي رياضة بعد والذي يصل للحل بعد عدة خطوات قام بتنفيذها وليس قام بحفظها كطالب أدبي.

والتقطت منها أطراف الحديث إحدى الأمهات أن أيضا ليس فقط النظام الجديد بل إن الوقت ضيق جدا على طلاب علمي رياضة بامتحانات الرياضيات التطبيقية تحتاج مزيد من الوقت.

موضوعات متعلقة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة