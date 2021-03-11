أولياء أمور: «النظام الجديد ظلم طلاب علمي رياضة»

يقضي عدد من أولياء الأمور ساعات من الانتظار أمام المدارس انتظارًا لأبنائهم لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات، وأمام مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ" تبادلت بعض الأمهات الحديث حول النظام الجديد.حيث أجمع عدد من الأمهات أن النظام الجديد وتأدية الامتحانات عبر منصة إلكترونية أمر مفيد لطلاب أدبي وعلمي علوم ولكنه غير مجدٍ لطلاب شعبة علمي رياضة.وأوضحت مروة إحدى أولياء الأمور أن تأدية الامتحانات من خلال منصة إلكترونية أمر صعب على طلاب علمي رياضة والتي تحتاج تركيز واتخاذ خطوات وهو أمر صعب في ظل النظام الجديد خاصة في حال وجود امتحان غير مقالي.وأكدت صابرين إحدى الأمهات أن هناك أزمة لازالت تلازم الطلاب خلال تأدية الامتحانات وهي تعطيل السيستم والذي يفصل في أي وقت وهو كفيل أن يشتت طالب علمي رياضة بعد والذي يصل للحل بعد عدة خطوات قام بتنفيذها وليس قام بحفظها كطالب أدبي.والتقطت منها أطراف الحديث إحدى الأمهات أن أيضا ليس فقط النظام الجديد بل إن الوقت ضيق جدا على طلاب علمي رياضة بامتحانات الرياضيات التطبيقية تحتاج مزيد من الوقت.