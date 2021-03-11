خبيرة فلك.. إذا كنت مواليد برج النمر الصيني.. ما هي صفاتك

خصائص شخصيتك



الابراج الصينية وعلم التنجيم



البرج الصيني: النمر



من المهم أن تعرف برجك الصيني، فالصينيون بارعون في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندي عادل التى توضح برجك الصيني وخصائصه:كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك اثنا عشر برج صيني، عكس الابراج الغربية، لا تنظر الابراج الصينية إلى الأبراج السماوية أو الكواكب لتوقع مصير شخص ما، وبدلا من ذلك، فان علم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن او العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر، والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ)) الطاقة الذكرية، أو( يين ) أوالطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:مواليد برج النمر الصينيبرج النمر -1902- -1914- -1926- -1938- -1950- -1962- -1974- -1986- -1998- -2010- -2022-العنصر: الخشبيتوافق مع: الحصان والكلبالخصائص: متحمس، شجاع، طموح، قائد، وثق، كاريزمي.