محمد عبد الله «نجار» في «زي البيت الوقف»

بدأ الفنان الشاب محمد عبد الله، تصوير أول مشاهده في مسلسل "زي البيت الوقف" المقرر أن يخوض السباق الرمضاني المقبل.ويجسد محمد عبد الله خلال أحداث مسلسل "زي البيت الوقف" شخصية نجار يعمل في أحد الأحياء الشعبية.مسلسل "زي البيت الوقف" بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، خالد كمال، مصطفى درويش، محسن منصور، نور قدرى، يسرا مسعودى، فيما تجري الشركة المنتجة حاليا باقى التعاقدات مع باقي أبطال العمل بالتزامن مع انطلاق التصوير.مسلسل "زي البيت الوقف" من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لأصحابها نجلار رشدي، وإسلام المرسي، وأحمد السمان، واسم العمل هو اسم مبدئي، وسيتم تغيره.وشارك محمد عبد الله في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "٢ في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، أحمد عبدالله محمود، بيومي فؤاد، حنان سليمان، رحاب الجمل، نهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.