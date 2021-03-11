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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حبس 6 شهور وغرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة وتعمد تعطيل حركة المرور

الخميس 11/مارس/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون المرور الجديدة، وذلك بعد مناقشات استغرقت عدد من الاجتماعات داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ووضعت التعديلات الجديدة عقوبات في المادة (75) والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمئة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

3- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

4- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو إحداهما غير صالحة للاستعمال.

5- تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

6- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

7- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.

8- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

9- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

10- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

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