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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للسياحة» و«وادي دجلة» تفتتحان فندق ريكسوس قبل نهاية مارس

الخميس 11/مارس/2021 - 10:58 ص
فندق ريكسوس
فندق ريكسوس
أسامة الشندويلي
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كشفت أمانى الترجمان، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للسياحة، عن افتتاح فندق ريكسوس بقرية مجاويش فى الغردقة قبل نهاية الشهر الجارى بالشراكة مع «وادى دجلة».

ويجرى حاليا تطوير القرية بموجب عقد شراكة بين «مصر للسياحة» التابعة لـ«القابضة للفنادق» وشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، ويتضمن إنشاء فندق 5 نجوم بدلًا من 4، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.

وسمحت «مصر للسياحة» لـ«وادى دجلة» فى وقت سابق بتأجيل القسط أو «الشيك» المستحق عليها العام الماضى للعام الجارى، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يشار إلى أن عقد الشراكة فى قرية مجاويش تم التوقيع عليه فى 2016، وكان ينص على حصول «مصر للسياحة» على عائد مالى يصل إلى 670 مليون جنيه، من بيع وحدات المشروع السياحية، بحد أدنى مضمون 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى امتلاك الفندق.

ويلزم العقد شركة وادى دجلة بالتطوير الشامل للقرية، بداية من البنية التحتية مرورًا بالغرف والمطاعم وحمامات السباحة، وصولا لإقامة إسكان سياحى، ومنشآت تجارية وترفيهية وناد رياضى.

وتبلغ مساحة قرية مجاويش نحو 465 ألف متر مربع، وقامت «القابضة للسياحة والفنادق» بطرحها للتطوير واستغلال الأرض الفضاء بها التى تبلغ مساحتها 375 ألف متر مربع بنظام المشاركة، على 19 من المطورين العقاريين، وتم شراء 8 كراسات شروط، وتقدمت 4 شركات بعروضها وجرى الإسناد إلى وادى دجلة.


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