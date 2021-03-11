عرض لشراء قطعة أرض مملوكة لـ«العربية لإدارة الأصول» بالمنيا

قالت الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول، إنها تلقت عرضًا لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمحافظة المنيا، مدينة سمالوط بسعر 1800 جنيه للمتر المربع والبالغ مساحتها حوالى 58000 متر مربع ( تحت العجز والزيادة).وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن المشترون قدموا شيك جدية تعاقد بمبلغ 3.98 مليون جنيه.وأشارت إلى أنه سوف يتم عرض الأمر على أول مجلس ادارة للشركة المقرر انعقاده يوم 15 مارس الجاري لمناقشة العرض لاستكمال البيع من عدمه تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة.يشار أن الشركة حققت خسائر بلغت 6.08 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 46.68 مليون جنيه في 2019.وتراجعت إيرادات الشركة إلى 815.3 ألف جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بلغت 52.07 مليون جنيه خلال 2019.يذكر أن الشركة تم تأسيسها في 4 أبريل 2018، بعد انقسامها من شركة العربية لحليج الأقطان.وأرجعت الشركة التحول للخسارة، إلى عدم إتمام تحصيل أقساط الأراضي المباعة بعد، وتسليم الأرض المباعة للمشتري عند إتمام السداد بنهاية نوفمبر 2021.وذكرت الشركة، أنها باعت قطعة أرض بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 62.46 مليون جنيه في يونيو الماضي، وتم تحصيل 40 بالمائة من القيمة البيعية.ونوهت، بأنها لا تعتبر المقابل المستلم إيراد دفتري لعدم حصول المشترين على السيطرة وتلقي المناع بعد، وذلك حتى الوفاء بكامل القيمة البيعية.