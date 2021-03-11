رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عرض لشراء قطعة أرض مملوكة لـ«العربية لإدارة الأصول» بالمنيا

الخميس 11/مارس/2021 - 10:56 ص
الشركة العربية لادارة
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
اكرم عمران -أسامة الشندويلي
طباعة
قالت الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول، إنها تلقت عرضًا لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمحافظة المنيا، مدينة سمالوط بسعر 1800 جنيه للمتر المربع والبالغ مساحتها حوالى 58000 متر مربع ( تحت العجز والزيادة).

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن المشترون قدموا شيك جدية تعاقد بمبلغ 3.98 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه سوف يتم عرض الأمر على أول مجلس ادارة للشركة المقرر انعقاده يوم 15 مارس الجاري لمناقشة العرض لاستكمال البيع من عدمه تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة.

يشار أن الشركة حققت خسائر بلغت 6.08 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 46.68 مليون جنيه في 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 815.3 ألف جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بلغت 52.07 مليون جنيه خلال 2019.

يذكر أن الشركة تم تأسيسها في 4 أبريل 2018، بعد انقسامها من شركة العربية لحليج الأقطان.

وأرجعت الشركة التحول للخسارة، إلى عدم إتمام تحصيل أقساط الأراضي المباعة بعد، وتسليم الأرض المباعة للمشتري عند إتمام السداد بنهاية نوفمبر 2021.

وذكرت الشركة، أنها باعت قطعة أرض بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 62.46 مليون جنيه في يونيو الماضي، وتم تحصيل 40 بالمائة من القيمة البيعية.

ونوهت، بأنها لا تعتبر المقابل المستلم إيراد دفتري لعدم حصول المشترين على السيطرة وتلقي المناع بعد، وذلك حتى الوفاء بكامل القيمة البيعية.

موضوعات متعلقة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة