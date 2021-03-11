محاكمة صاحب أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة صاحب أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية المزورة، للنصب على الدارسين راغبي الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه للمحاكمة.وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص، مقيم بمصر الجديدة القاهرة، وله معلومات جنائية بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية والمصرية.وأنشأ موقعا إلكترونيًا باسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولي للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) في العديد من المجالات والتخصصات التعليمية (الصيدلة - الطب - التغذية العلاجية - الأمن الصناعي - العلاج الطبيعي - التمريض - إدارة الأعمال - الهندسة)، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الشركة عثر على (العديد من المطبوعات التي تؤكد نشاطه الإجرامي شهادات دراسية "مزورة" - كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية - دفاتر إيصالات استلام نقدية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية - كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته - جهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر، ماسح ضوئي).وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتواؤها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع إلكتروني باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالأكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية واتخاذها ستارًا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية.