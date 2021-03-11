كيف تكون علاقة رجل العذراء بـ«أنثى العذراء»؟.. خبيرة أبراج تجيب

علاقة رجل العذراء بأنثى العذراء



توافق شخصيتكم معا



ما تشهده تلك العلاقة



ما منكم يمكنه تولي القيادة



الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟كلاكما متواضع يقدر مشاعر الآخرين، تميلان إلى أن تكونا محافظين، وكلاكما بحاجة إلى أن يحتاج أحد إليه، وتقوم علاقتكما على الاحترام المتبادل والفرح الهادئ والوفاء، يعامل كل منكما الآخر بفهم وتقدير.هناك مسافة بينكما دائمًا، لأن لكل منكما عقله الجادّ المستقل، ومن الممكن أن يكون الاحتكاك بينكما في حالة القرب الشديد مثيرًا للمشاكل، يرى كل منكما أخطاء الآخر من توتر عصبيّ وضيق أفق وتزمت ومبرر في نظر الذات ورغبته شديدة في أن يكون مستعدًا بالحل الصحيح أو بكلمة التخفيف.من الممكن أن تشهد مثل هذه العلاقة غيابًا تامًّا للحيوية وروح المغامرة، وعلى الرغم من أن حياتكما معًا قد تبدو جادة حافلة بالجد من الظاهر إلا أنه من الممكن أن تكون فاترة ممزقة ورافضة من الباطن،غاير ما بين الرقة والحزم، فالعلاقة بينكما بحاجة إلى هذين البديلين، وإلا لن يتم لكما عمل أو لن تفعلا شيئًا سوى الانخراط في العمل وتكون النتيجة النهائية هي ضيق كل منكما بالآخر والتخطيط للفرار.فيما بينكما ينبغي أن يتولى أحدكما القيادة في حياة منظمة، يتولاها منفردًا، ولكن فيما بينكما ينبغي أن تسمحا للمشاعر بأن تفيض وللحسبة بأن تظهر دون خشية نقد الآخر أو انسحابه.