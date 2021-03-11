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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

كيف تكون علاقة رجل العذراء بـ«أنثى العذراء»؟.. خبيرة أبراج تجيب

الخميس 11/مارس/2021 - 11:18 ص
أنثى العذراء
أنثى العذراء
هويدا سعيد
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الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟

وبحسب خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع الذي يشبه:

علاقة رجل العذراء بأنثى العذراء
كلاكما متواضع يقدر مشاعر الآخرين، تميلان إلى أن تكونا محافظين، وكلاكما بحاجة إلى أن يحتاج أحد إليه، وتقوم علاقتكما على الاحترام المتبادل والفرح الهادئ والوفاء، يعامل كل منكما الآخر بفهم وتقدير.

توافق شخصيتكم معا
هناك مسافة بينكما دائمًا، لأن لكل منكما عقله الجادّ المستقل، ومن الممكن أن يكون الاحتكاك بينكما في حالة القرب الشديد مثيرًا للمشاكل، يرى كل منكما أخطاء الآخر من توتر عصبيّ وضيق أفق وتزمت ومبرر في نظر الذات ورغبته شديدة في أن يكون مستعدًا بالحل الصحيح أو بكلمة التخفيف.

ما تشهده تلك العلاقة
من الممكن أن تشهد مثل هذه العلاقة غيابًا تامًّا للحيوية وروح المغامرة، وعلى الرغم من أن حياتكما معًا قد تبدو جادة حافلة بالجد من الظاهر إلا أنه من الممكن أن تكون فاترة ممزقة ورافضة من الباطن،غاير ما بين الرقة والحزم، فالعلاقة بينكما بحاجة إلى هذين البديلين، وإلا لن يتم لكما عمل أو لن تفعلا شيئًا سوى الانخراط في العمل وتكون النتيجة النهائية هي ضيق كل منكما بالآخر والتخطيط للفرار.

ما منكم يمكنه تولي القيادة
فيما بينكما ينبغي أن يتولى أحدكما القيادة في حياة منظمة، يتولاها منفردًا، ولكن فيما بينكما ينبغي أن تسمحا للمشاعر بأن تفيض وللحسبة بأن تظهر دون خشية نقد الآخر أو انسحابه.

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