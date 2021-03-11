ضبط 2.7 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والأستاذ محمد معوض مدير إدارة تموين تطون، وبرئاسة المهندس جمعة السعدني رئيس الرقابة، والأستاذ بلال علي رئيس رقابة تموين مركز إطسا، والسادة المفتشون محمود الاعرج، أبوسيف الحنبولي، سعيد جابر، أحمد أبوعباء.وتمكن تموين مركز تطون بالاشتراك مع إدارة مركز إطسا من ضبط 2 طن و700 كيلو دقيق بلدي مدعم للمخابز بإجمالي 54 شيكارة قبل بيعه في السوق السوداء بناحية قرية قلمشاه، وتم تحرير محضر بالمضبوطات للعرض على النيابة العامة للتحقيق.