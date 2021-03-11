اجتماع لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين.. اليوم

دعا نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الحريات، أعضاء اللجنة، وجميع المحامين لحضور اجتماع اليوم الخميس الموافق 1132021، بقاعة الحريات بالنقابة العامة.وأوضح مقرر لجنة الحريات، أن اجتماع اللجنة سيشهد تحديد أعضاء اللجنة المركزية، وتشكيلات اللجنة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، مشير إلى أن الاجتماع سيكون حاضر فيه جميع أعضاء اللجنة، وأن الدعوة عامة لجميع المحامين.وأهاب «عبدالسلام»، بالمحامين الحاضرين للاجتماع بضرورة التزام الإجراءات الاحترازية؛ حرصًا منه على صحة الجميع.