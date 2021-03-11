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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

7 مخالفات تقودك لسحب رخصة القيادة 3 شهور.. تعرف عليها

الخميس 11/مارس/2021 - 10:54 ص
سحب رخصة القيادة
سحب رخصة القيادة
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون المرور الجديدة، وذلك بعد مناقشات استغرقت عدد من الاجتماعات داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وبموجب القانون الجديد تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الآتي:

1- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3- وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

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