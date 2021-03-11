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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«موقف ميكروباصات» يثير غضب أهالي وطلاب مدرسة الجيزة الثانوية

الخميس 11/مارس/2021 - 10:53 ص
صالح يعقوب
صالح يعقوب
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
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انتابت حالة من الغضب أولياء الأمور وطلاب مدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقا" بمنطقة الجيزة، إثر وجود "موقف ميكروباصات" على رصيف سور المدرسة، والذي مثل ضوضاء كبيرة لدى الطلاب خلال تأدية الامتحانات.

وتسبب وجود "موقف الميكروباصات" في توتر أولياء الأمور والطلاب، خاصة وأنه خلال ساعات تأدية الامتحانات يصدر ضوضاء عالية من قبل السائقين بجانب العديد من المشاجرات اليومية، والتي يصدر منها بعض الألفاظ النابية والتي تسبب غضب الأهالي والطالبات معا.

وطالب أولياء أمور والطالبات بإزالة الموقف خلال أيام الامتحانات وايام الدراسة العادية، خاصة وأنه ليس موقفا للسيارات بالفعل، ولكن رصيف المدرسة اتخذوا موقف خاص به، بجانب أنها مدرسة بنات من الوارد حدوث مضايقات لهم خلال عملية الدخول او الخروج.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الشهيد علي احمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوية لعام 2020- 2021، وفقا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعودة الدراسة وبدء الامتحانات.

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