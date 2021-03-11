رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%

الخميس 11/مارس/2021 - 11:47 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مؤشرات الاقتصاد المصرى في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020-2021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020- 21 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد- 19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجارى، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة، والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.

وأضافت السعيد أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد- 19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية، والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار، وهى ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماشا في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة، لافتة إلى أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أن حتى القطاعات التي حققت انكماشا مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كانت له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 11-3-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر