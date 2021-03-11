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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتشار المخدرات بتركيا.. واعتقال 20 من «تجار الأكياس»

الخميس 11/مارس/2021 - 10:49 ص
المخدرات
المخدرات
هدير سند
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أعلنت السلطات في تركيا اعتقال 20 مشتبهًا بهم في عمليات أمنية ضد تجار مخدرات في 3 ولايات.

وبحسب البيان الذي أصدرته إدارة الشرطة الإقليمية، أطلقت عملية أمنية متزامنة في ملاطية وغازي عنتاب وإزمير ضد الباعة الجائلين الذين أطلق عليهم "تجار الأكياس" من قبل فرق فرع مكافحة جرائم المخدرات.

وتم ضبط 450 حبة دواء، و136 جرامًا من الميثامفيتامين، و280 جرامًا من المخدرات الاصطناعية، و28 جرامًا من الحشيش، ومسدس غير مرخص، وبندقية.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية ضد لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا.

واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.

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