منظمة التعاون الاقتصادي تحذر تركيا من التضخم والإفلاس

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تركيا من التضخم والإفلاس والتسريح الجماعي للعمال.وقالت المنظمة، إن التعافي الاقتصادي البطيئ في تركيا ينعكس سلبا على الاستثمارات ويهدد بتقلص فرص العمل، وذلك في تقريرها بعنوان "تقرير آفاق الاقتصاد المؤقت لشهر مارس"، وفقا لما نقلته مواقع تركية.وأوضح التقرير أن التقدم البطيء في التطعيم بلقاح كورونا وظهور طفرات فيروسية جديدة حيث تكون اللقاحات الحالية غير فعالة، تؤدي إلى تعافي اقتصادي أضعف، وخسائر أكبر في فرص العمل، والمزيد من حالات إفلاس الشركات.وتمت الإشارة في التقرير إلى أن التنفيذ التدريجي للقاحات ضد كورونا والدعم المالي الإضافي في بعض البلدان، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ساعد بشكل كبير على تحسين التوقعات الاقتصادية العالمية أثناء تقييم آثار الوباء.وأشار التقرير، إلى استمرار المخاطر الكبيرة على الاقتصاد، مؤكدًا أن التقدم السريع بالتطعيم في البلدان سيضمن رفع القيود بشكل أسرع، وزيادة الثقة والنفقات.وأكد التقرير كذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية في دول مثل الهند وتركيا.فيما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على التمويل البنكي لسد احتياجاتهم المعيشية، ارتفع عدد المدينين ببطاقات الائتمان والقروض في تركيا بمقدار 2 مليون و107 آلاف شخص ووصل إلى 34 مليون و4 آلاف شخص.وبلغت الزيادة التراكمية للتضخم النقدي في الشهرين الأولين من عام 2021، 2.6 في المائة. وسجل التضخم 15.61 بالمئة فيما توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17 بالمئة.