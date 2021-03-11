رسوم جديدة على ترخيص المركبات لصالح تطوير منظومة النقل الذكى

وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون المرور الجديدة، وذلك بعد مناقشات استغرقت عدد من الاجتماعات داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.وفرضت التعديلات الجديدة رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، ويخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.ويقصد بذلك استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق، بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًّا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.