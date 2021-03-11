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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

خبيرة أبراج تكشف طبيعة علاقة «أنثى الاسد» وشريكها

الخميس 11/مارس/2021 - 12:38 م
الأسد
الأسد
هويدا سعيد
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الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟.

وبحسب خبيرة الأبراج ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع الذي يشبه:

علاقة رجل الأسد بأنثي الأسد
كلاهما بحاجة إلى معاملة خاصة، بحاجة إلى الاهتمام والمساندة،بحاجة إلى أن يشعر بأنه محبوب ومرغوب فيه من أجل دفء الحب وقوته وما يرتبه من مؤازرة.

التغلب علي المتاعب
قد تجعل صدامات الذات وكثرة التشابهات بينكما من هذه المؤتلفة علاقة صعبة، أما إذا قُدِّر لهذه المؤتلفة أن تنجح فإن السبب هو أن أحدكما هو مصدر المتاعب والآخر هو المضطلع بالسلطة، فعندما يظل أحدكما هو الشخصية الرئيسية والثابتة من الممكن أن يعتمد الآخر على هذا الثبات والإرشاد والسيطر.

العلاقة العاطفية
مخلوقان نبيلان يلتقيان في ساحة الحب ومقابلة الرغبة بالرغبة والعاطفة بالعاطفة، يمكن لكل منكما أن يمنح الآخر الإلهام والوقار والقدر الأكبر من الحرية الممكنة لتنمية المواهب والتعبير عن القدرات الحقيقية، وينجذب كل منكما نحو الآخر كما تسرع فراشتان إلى اللهب، لهب الأسد ذاته. ومع ذلك قد تتوخيان قمة الأدب والعدل كل تجاه الآخر بحيث لا يقترب كل منكما إلى اللهب أو إلى الآخر بالقدر الذي يعرضه للاحتراق.

سمات العلاقه
تتسم علاقتكما بالمرح والتسامح، يتعين على أحدكما أن يحيط الآخر بأنه بدون الحب والارتباط العميق به تصبح علاقتكما أشبه بإعداد مسرح من الممكن أن ينقلب رأسًا على عقب وبسهولة تامة عندما يظهر في الأفق نجم جديد.

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