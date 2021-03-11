رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: تركيا تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو

الخميس 11/مارس/2021 - 11:23 ص
أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
أمينة ذكى
طباعة
رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، باستئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، وذلك في شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، وفقا لما نقلته صحيفة جريك سيتي تايمز.

وشدد على أن نزاعات الطاقة والأراضي يتم حلها "سلميًا ودبلوماسيًا وليس عسكريًا، وبالتأكيد ليس من خلال الأعمال الاستفزازية".

وقال: "لقد انتقدنا الإجراءات، بما في ذلك من جانب تركيا، التي تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو، بما في ذلك أعمالها الاستفزازية ضد اليونان وانتهاكاتها للمجال الجوي".

وأضاف بلينكين: "أعتقد الآن أن أحد التطورات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة كان انخفاضًا محلوظًا بشأن تلك القضايا مع مشاركة تركيا مع الاتحاد الأوروبي". 

كما أقرت وزيرة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تتابع التطورات في شرق البحر المتوسط ​​بقلق حقيقي خلال العام الماضي، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا نشطًا في المساعدة على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

فيما يتعلق بقضية قبرص، كرر بلينكين دعم الولايات المتحدة لقرار دائم يعيد توحيد الجزيرة كـ "اتحاد فيدرالي ثنائي الطائفتين".

وقال: "سننخرط في الجهود المبذولة لدفع هذا الاحتمال، بما في ذلك دعم الدور الحاسم للأمم المتحدة، وكذلك المشاركة الأمريكية المباشرة في هذا الجهد".

موضوعات متعلقة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 11-3-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة