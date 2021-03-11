الخارجية الأمريكية: تركيا تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو

رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، باستئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، وذلك في شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، وفقا لما نقلته صحيفة جريك سيتي تايمز.وشدد على أن نزاعات الطاقة والأراضي يتم حلها "سلميًا ودبلوماسيًا وليس عسكريًا، وبالتأكيد ليس من خلال الأعمال الاستفزازية".وقال: "لقد انتقدنا الإجراءات، بما في ذلك من جانب تركيا، التي تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو، بما في ذلك أعمالها الاستفزازية ضد اليونان وانتهاكاتها للمجال الجوي".وأضاف بلينكين: "أعتقد الآن أن أحد التطورات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة كان انخفاضًا محلوظًا بشأن تلك القضايا مع مشاركة تركيا مع الاتحاد الأوروبي".كما أقرت وزيرة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تتابع التطورات في شرق البحر المتوسط ​​بقلق حقيقي خلال العام الماضي، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا نشطًا في المساعدة على تعزيز الاستقرار في المنطقة.فيما يتعلق بقضية قبرص، كرر بلينكين دعم الولايات المتحدة لقرار دائم يعيد توحيد الجزيرة كـ "اتحاد فيدرالي ثنائي الطائفتين".وقال: "سننخرط في الجهود المبذولة لدفع هذا الاحتمال، بما في ذلك دعم الدور الحاسم للأمم المتحدة، وكذلك المشاركة الأمريكية المباشرة في هذا الجهد".