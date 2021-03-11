توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)

◄ مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:



◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:



◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:



◄ مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:



◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:



◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:



أعلنت وزارة التربية والتعليم، متمثلة فى قطاع التعليم العام، برئاسة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، عن خطة توزيع المنهج اللغة العربية، لمختلف الصفوف الدراسية بالفصل الدراسي الثاني 2020-2021.وأشرف على توزيع المنهج مستشار المادة هناء قاسم، حيث تم توزيع دراسة المنهج على أشهر مارس وأبريل ومايو لصفو الدراسية النقل والشهادات.كما تم تحديد المنهج الشهري الذي سيؤدي به الطلاب الامتحان بكل شهر في صفوف النقل، التي تم إلغاء اختبارهم بنهاية العام الدراسي واستبدالها باختبارات شهرية.وحددت الوزارة، الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي، ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.يُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١