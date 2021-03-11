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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)

الخميس 11/مارس/2021 - 12:04 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، متمثلة فى قطاع التعليم العام، برئاسة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، عن خطة توزيع المنهج اللغة العربية، لمختلف الصفوف الدراسية بالفصل الدراسي الثاني 2020-2021.

وأشرف على توزيع المنهج مستشار المادة هناء قاسم، حيث تم توزيع دراسة المنهج على أشهر مارس وأبريل ومايو لصفو الدراسية النقل والشهادات.

كما تم تحديد المنهج الشهري الذي سيؤدي به الطلاب الامتحان بكل شهر في صفوف النقل، التي تم إلغاء اختبارهم بنهاية العام الدراسي واستبدالها باختبارات شهرية.

وحددت الوزارة، الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي، ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

يُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

◄ مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١

◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١

◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١

◄ مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١

◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١

◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)
توزيع منهج اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني (صور)

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