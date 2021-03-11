«مصر الخير» تنجح في فك كرب 80 ألف غارم (صور)
الخميس 11/مارس/2021 - 10:44 ص
عبدالناصرمحمدطباعة
نجحت مؤسسة مصر الخير في فك كرب ٨٠ ألف غارم وغارمة، من بداية البرنامج وحتى الآن، وتسعى المؤسسة من خلال تلقي المزيد من التبرعات ودعم أهل الخير إلى فك كرب ١٠ آلاف غارم وغارمة يطاردهم شبح السجن وضياع الأسرة.
وتعتبر مؤسسة مصر الخير من أولى مؤسسات المجتمع المدني التى تصدت لظاهرة الغارمين منذ سنوات عديدة، واكتسبت خبرة متميزة في هذا المجال وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجربة مصر الخير في التعامل مع ظاهرة الغارمين وجهودها للقضاء عليها.
وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة حرص دائما علي أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وأكد في الكثير من المحافل علي أن مصر الجديدة لا تنسي أيا من أبناءها، مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم.
وأضافت أنه إذا كان شهر مارس هو شهر المرأة حيث تحتفل مصر ويحتفل العالم بالمرأة، فأنا اعتقد أن أفضل طرق الاحتفال تكون بمساندة المرأة ودعمها كي تستطيع تحمل مسؤولية أسرتها، والغارمة امرأة في محنة تستوجب أن يمد كل منا يد العون لها لنخرجها من ظلام الغرم ونرد لها حريتها ونردها لحضن أسرتها وأطفالها.
وأعربت عوض عن سعادتها بما حققه برنامج الغارمين من نجاح حيث تمكن البرنامج بفضل الله ومن بعده دعم المتبرعين من أهل الخير من فك كرب ما يزيد عن ٨٠ ألف غارم وغارمة، وأطلق سراحهم من السجون، منذ بدأنا بكشف ٤٥ حالة، وحتى وصلنا الآن إلى٨٠ الف حالة ونسعى إلى فك كرب ١٠ آلاف حالة جديدة قبل نهاية علم ٢٠٢١، وخلال رحلتنا هذه مع الغارمين شاهدنا ومرت علينا الآلاف من الحالات التي تثبت أن الغارمة ليست مجرمة ولا معتدية ولكنها أم وأخت وابنة ضحت بنفسها من أجل أقرب الناس لها وأنها ضحية في كثير من الأحيان لظروف قهرية مرت بها.
وأشارت إلى أن فريق برنامج الغارمين اكتسب خبرة كبيرة من خلال التجارب والمشكلات، التي مر به، لافتة إلى أن الهدف الأساسي لبرنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير هو القضاء علي ظاهرة الغارمين، ولكن اكتشفنا أن الموضوع كبير جدا ويحتاج لتشريعات وأيضا يحتاج لتوفير فرص عمل تدر دخل علي الاسر الفقيرة لتحميها من الاستدانة وهو الحل السحري للقضاء على هذه الظاهرة، حيث وجود دخل ثابت للأسرة لا يجعلهم يلجئوا للاستدانة ومن ثم العودة للسجن مرة أخر، واكتشفنا أيضا أن هناك حالات مازالت تدخل السجن كل يوم ومع دخولها تتفكك الأسرة وقد يضيع الابناء نتيجة غياب عائل الأسرة سواء كان الأب أو الأم أو كليهما.
وأكدت أن أزمة الغارمين ترجع إلى الجهل والحاجة والفقر خاصة في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها الأسر الفقيرة والتي تعتمد في دخلها على فرص عمل موسمية ومؤقته ونتيجة فقدهم مصدر رزقهم اليومي والاستغناء عنهم وتسريحهم من العمل يفقدوا دخلهم البسيط ولتلبية احتياجات اسرهم الاسياسية يلجأوا الي الاستدانة، ومع ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على السداد تتراكم عليهم الديون ليكون هذا الدين سبب في دخولهم السجن أو التهديد بدخوله لتنفيذ الأحكام وملاحقة الدائنين لهم وما يترتب عليه من تهديد الاسرة بالانهيار ولحماية هذه الأسر تقوم مؤسسة مصر الخير بالتعامل مع كافة الجهات وسداد الدين المستحق علي الغارم أو الغارمة من خلال التبرعات التى تحصل عليها تطبيقا لأحد مصارف الزكاة الثامنة.
وأوضحت عوض أن مؤسسة مصر الخير مؤمنة تماما باهمية التمكين الاقتصادي لذة الاسر الفقيرة ولذلك تسعي دائما لتوفير مصدر رزق لهم ولذلك أقامت للغارمين أول مصنع للسجاد اليدوى بابيس بالاسكندرية منذ 6 سنوات، وزاد عددها حتى وصلوا إلى 4 مصانع، كما تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 آلاف فرصة عمل، كما تم انشاء مصنع للكليم اليدوى باطفيح بالجيزة، وجاري إنشاء مصنع جديد للكليم بأطفيح أيضا على مساحة 500 متر ليجمع انتاج الكليم اليدوى المميز وأيضا تصنيع العبوات والاغلفة التى يتم وضع الكليم بها في شكل متطور وغير تقليدى ليكون شكله لائق وجمالي ويواكب العصر، ولا شك أن المصنع الجديد سيوفر المزيد من فرص العمل حيث يستوعب نول الكليم من 2 الى 4 من العمال للعمل عليه وهناك تفكير أن من يتم تدريبهم ولديهم مكان يتم تسليمهم نول في المنزل ليتناوب أفراد الاسرة العمل عليه وقد يشاركهم في العمل أسر تسكن بالقرب منهم وهذا يحقق لهم التمكين الاقتصادى بما يتمشي مع سياسة الدولة.
ولفتت مدير برنامج الغارمين الى أن فعل الخير وتنمية حياة إنسان مستحق من الفئات الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا ليصبح عنصرا منتجا داخل المجتمع هو من أفضل القربات الى الله في هذه الظروف الصعبة وهذا شعار مؤسسة مصر الخير بأن تنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية.
وتعتبر مؤسسة مصر الخير من أولى مؤسسات المجتمع المدني التى تصدت لظاهرة الغارمين منذ سنوات عديدة، واكتسبت خبرة متميزة في هذا المجال وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجربة مصر الخير في التعامل مع ظاهرة الغارمين وجهودها للقضاء عليها.
وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة حرص دائما علي أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وأكد في الكثير من المحافل علي أن مصر الجديدة لا تنسي أيا من أبناءها، مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم.
وأضافت أنه إذا كان شهر مارس هو شهر المرأة حيث تحتفل مصر ويحتفل العالم بالمرأة، فأنا اعتقد أن أفضل طرق الاحتفال تكون بمساندة المرأة ودعمها كي تستطيع تحمل مسؤولية أسرتها، والغارمة امرأة في محنة تستوجب أن يمد كل منا يد العون لها لنخرجها من ظلام الغرم ونرد لها حريتها ونردها لحضن أسرتها وأطفالها.
وأعربت عوض عن سعادتها بما حققه برنامج الغارمين من نجاح حيث تمكن البرنامج بفضل الله ومن بعده دعم المتبرعين من أهل الخير من فك كرب ما يزيد عن ٨٠ ألف غارم وغارمة، وأطلق سراحهم من السجون، منذ بدأنا بكشف ٤٥ حالة، وحتى وصلنا الآن إلى٨٠ الف حالة ونسعى إلى فك كرب ١٠ آلاف حالة جديدة قبل نهاية علم ٢٠٢١، وخلال رحلتنا هذه مع الغارمين شاهدنا ومرت علينا الآلاف من الحالات التي تثبت أن الغارمة ليست مجرمة ولا معتدية ولكنها أم وأخت وابنة ضحت بنفسها من أجل أقرب الناس لها وأنها ضحية في كثير من الأحيان لظروف قهرية مرت بها.
وأشارت إلى أن فريق برنامج الغارمين اكتسب خبرة كبيرة من خلال التجارب والمشكلات، التي مر به، لافتة إلى أن الهدف الأساسي لبرنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير هو القضاء علي ظاهرة الغارمين، ولكن اكتشفنا أن الموضوع كبير جدا ويحتاج لتشريعات وأيضا يحتاج لتوفير فرص عمل تدر دخل علي الاسر الفقيرة لتحميها من الاستدانة وهو الحل السحري للقضاء على هذه الظاهرة، حيث وجود دخل ثابت للأسرة لا يجعلهم يلجئوا للاستدانة ومن ثم العودة للسجن مرة أخر، واكتشفنا أيضا أن هناك حالات مازالت تدخل السجن كل يوم ومع دخولها تتفكك الأسرة وقد يضيع الابناء نتيجة غياب عائل الأسرة سواء كان الأب أو الأم أو كليهما.
وأكدت أن أزمة الغارمين ترجع إلى الجهل والحاجة والفقر خاصة في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها الأسر الفقيرة والتي تعتمد في دخلها على فرص عمل موسمية ومؤقته ونتيجة فقدهم مصدر رزقهم اليومي والاستغناء عنهم وتسريحهم من العمل يفقدوا دخلهم البسيط ولتلبية احتياجات اسرهم الاسياسية يلجأوا الي الاستدانة، ومع ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على السداد تتراكم عليهم الديون ليكون هذا الدين سبب في دخولهم السجن أو التهديد بدخوله لتنفيذ الأحكام وملاحقة الدائنين لهم وما يترتب عليه من تهديد الاسرة بالانهيار ولحماية هذه الأسر تقوم مؤسسة مصر الخير بالتعامل مع كافة الجهات وسداد الدين المستحق علي الغارم أو الغارمة من خلال التبرعات التى تحصل عليها تطبيقا لأحد مصارف الزكاة الثامنة.
وأوضحت عوض أن مؤسسة مصر الخير مؤمنة تماما باهمية التمكين الاقتصادي لذة الاسر الفقيرة ولذلك تسعي دائما لتوفير مصدر رزق لهم ولذلك أقامت للغارمين أول مصنع للسجاد اليدوى بابيس بالاسكندرية منذ 6 سنوات، وزاد عددها حتى وصلوا إلى 4 مصانع، كما تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 آلاف فرصة عمل، كما تم انشاء مصنع للكليم اليدوى باطفيح بالجيزة، وجاري إنشاء مصنع جديد للكليم بأطفيح أيضا على مساحة 500 متر ليجمع انتاج الكليم اليدوى المميز وأيضا تصنيع العبوات والاغلفة التى يتم وضع الكليم بها في شكل متطور وغير تقليدى ليكون شكله لائق وجمالي ويواكب العصر، ولا شك أن المصنع الجديد سيوفر المزيد من فرص العمل حيث يستوعب نول الكليم من 2 الى 4 من العمال للعمل عليه وهناك تفكير أن من يتم تدريبهم ولديهم مكان يتم تسليمهم نول في المنزل ليتناوب أفراد الاسرة العمل عليه وقد يشاركهم في العمل أسر تسكن بالقرب منهم وهذا يحقق لهم التمكين الاقتصادى بما يتمشي مع سياسة الدولة.
ولفتت مدير برنامج الغارمين الى أن فعل الخير وتنمية حياة إنسان مستحق من الفئات الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا ليصبح عنصرا منتجا داخل المجتمع هو من أفضل القربات الى الله في هذه الظروف الصعبة وهذا شعار مؤسسة مصر الخير بأن تنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية.