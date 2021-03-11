«مصر الخير» تنجح في فك كرب 80 ألف غارم (صور)

نجحت مؤسسة مصر الخير في فك كرب ٨٠ ألف غارم وغارمة، من بداية البرنامج وحتى الآن، وتسعى المؤسسة من خلال تلقي المزيد من التبرعات ودعم أهل الخير إلى فك كرب ١٠ آلاف غارم وغارمة يطاردهم شبح السجن وضياع الأسرة.وتعتبر مؤسسة مصر الخير من أولى مؤسسات المجتمع المدني التى تصدت لظاهرة الغارمين منذ سنوات عديدة، واكتسبت خبرة متميزة في هذا المجال وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجربة مصر الخير في التعامل مع ظاهرة الغارمين وجهودها للقضاء عليها.وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة حرص دائما علي أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وأكد في الكثير من المحافل علي أن مصر الجديدة لا تنسي أيا من أبناءها، مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم.وأضافت أنه إذا كان شهر مارس هو شهر المرأة حيث تحتفل مصر ويحتفل العالم بالمرأة، فأنا اعتقد أن أفضل طرق الاحتفال تكون بمساندة المرأة ودعمها كي تستطيع تحمل مسؤولية أسرتها، والغارمة امرأة في محنة تستوجب أن يمد كل منا يد العون لها لنخرجها من ظلام الغرم ونرد لها حريتها ونردها لحضن أسرتها وأطفالها.وأعربت عوض عن سعادتها بما حققه برنامج الغارمين من نجاح حيث تمكن البرنامج بفضل الله ومن بعده دعم المتبرعين من أهل الخير من فك كرب ما يزيد عن ٨٠ ألف غارم وغارمة، وأطلق سراحهم من السجون، منذ بدأنا بكشف ٤٥ حالة، وحتى وصلنا الآن إلى٨٠ الف حالة ونسعى إلى فك كرب ١٠ آلاف حالة جديدة قبل نهاية علم ٢٠٢١، وخلال رحلتنا هذه مع الغارمين شاهدنا ومرت علينا الآلاف من الحالات التي تثبت أن الغارمة ليست مجرمة ولا معتدية ولكنها أم وأخت وابنة ضحت بنفسها من أجل أقرب الناس لها وأنها ضحية في كثير من الأحيان لظروف قهرية مرت بها.وأشارت إلى أن فريق برنامج الغارمين اكتسب خبرة كبيرة من خلال التجارب والمشكلات، التي مر به، لافتة إلى أن الهدف الأساسي لبرنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير هو القضاء علي ظاهرة الغارمين، ولكن اكتشفنا أن الموضوع كبير جدا ويحتاج لتشريعات وأيضا يحتاج لتوفير فرص عمل تدر دخل علي الاسر الفقيرة لتحميها من الاستدانة وهو الحل السحري للقضاء على هذه الظاهرة، حيث وجود دخل ثابت للأسرة لا يجعلهم يلجئوا للاستدانة ومن ثم العودة للسجن مرة أخر، واكتشفنا أيضا أن هناك حالات مازالت تدخل السجن كل يوم ومع دخولها تتفكك الأسرة وقد يضيع الابناء نتيجة غياب عائل الأسرة سواء كان الأب أو الأم أو كليهما.وأكدت أن أزمة الغارمين ترجع إلى الجهل والحاجة والفقر خاصة في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها الأسر الفقيرة والتي تعتمد في دخلها على فرص عمل موسمية ومؤقته ونتيجة فقدهم مصدر رزقهم اليومي والاستغناء عنهم وتسريحهم من العمل يفقدوا دخلهم البسيط ولتلبية احتياجات اسرهم الاسياسية يلجأوا الي الاستدانة، ومع ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على السداد تتراكم عليهم الديون ليكون هذا الدين سبب في دخولهم السجن أو التهديد بدخوله لتنفيذ الأحكام وملاحقة الدائنين لهم وما يترتب عليه من تهديد الاسرة بالانهيار ولحماية هذه الأسر تقوم مؤسسة مصر الخير بالتعامل مع كافة الجهات وسداد الدين المستحق علي الغارم أو الغارمة من خلال التبرعات التى تحصل عليها تطبيقا لأحد مصارف الزكاة الثامنة.وأوضحت عوض أن مؤسسة مصر الخير مؤمنة تماما باهمية التمكين الاقتصادي لذة الاسر الفقيرة ولذلك تسعي دائما لتوفير مصدر رزق لهم ولذلك أقامت للغارمين أول مصنع للسجاد اليدوى بابيس بالاسكندرية منذ 6 سنوات، وزاد عددها حتى وصلوا إلى 4 مصانع، كما تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 آلاف فرصة عمل، كما تم انشاء مصنع للكليم اليدوى باطفيح بالجيزة، وجاري إنشاء مصنع جديد للكليم بأطفيح أيضا على مساحة 500 متر ليجمع انتاج الكليم اليدوى المميز وأيضا تصنيع العبوات والاغلفة التى يتم وضع الكليم بها في شكل متطور وغير تقليدى ليكون شكله لائق وجمالي ويواكب العصر، ولا شك أن المصنع الجديد سيوفر المزيد من فرص العمل حيث يستوعب نول الكليم من 2 الى 4 من العمال للعمل عليه وهناك تفكير أن من يتم تدريبهم ولديهم مكان يتم تسليمهم نول في المنزل ليتناوب أفراد الاسرة العمل عليه وقد يشاركهم في العمل أسر تسكن بالقرب منهم وهذا يحقق لهم التمكين الاقتصادى بما يتمشي مع سياسة الدولة.ولفتت مدير برنامج الغارمين الى أن فعل الخير وتنمية حياة إنسان مستحق من الفئات الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا ليصبح عنصرا منتجا داخل المجتمع هو من أفضل القربات الى الله في هذه الظروف الصعبة وهذا شعار مؤسسة مصر الخير بأن تنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية.