«الامتحانات موسم».. حكاية «عم سعيد» الباحث عن الرزق في محيط محراب العلم

العديد من الباعة الجائلين ينتظرون أي حدث سنوي للاقتراب منه ومحاولة كسب قوت يومهم، كما هو الأمر في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث قرر عم سعيد صاحب الـ62 عامًا أحد الباعة الجائلين قرر أن يجوب محيط مدارس الجيزة بحثا عن رزقه من خلال أولياء الأمور والطلاب، ببيع بعض الأدوات الصغيرة المستهلكة كشافات صغيرة، دبابيس، ميداليات، ومؤخرا أضاف لهم الكمامات الطبية وغيرها.بجوار مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي"الجيزة الثانوية بنات سابقآ" جلس عم سعيد يعلن عن بضاعته ليحذب بعض الأمهات خلال ساعات الانتظار لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات.ويقول عم سعيد إنه في المعتاد أن يعمل على مدار اليوم كاملا يجوب شتى الأماكن والميادين لبيع بضاعته، إلا أن في موسم الامتحانات وغيرها من الأحداث من الممكن أن ينهي عمله تزامنًا مع انتهاء يوم الامتحانات خاصة بعد توافد الأمهات والطلاب على الشراء منه.ولفت إلى أن موقع المدرسة مميز خاصة وأن بجوار جهة حكومية "القومسيون الطبي" وموقف ميكروباصات، ما يجعله يجلس لعدد من الساعات البسيطة وسرعان ما ينهي عمله."الرزق يحب الخفية وطول ما فيا حيل وصحة هكمل" هكذا أكد عم سعيد على استمرارية في العمل، موضحا أن بعد انتهاء موسم الامتحانات سوف يجوب مختلف المناطق الأخرى للحصول على قوت يومه.