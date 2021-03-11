فى ذكري ميلاد محمد قنديل.. أشهر أغانيه التى ارتبط بها الجمهور

يا حلو صبح يا حلو طُل

يا مهون

يا رايحين الغورية

على الدوار

تلات سلامات

تحل اليوم 11 مارس ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد قنديل، والذي ظهر على الساحة الغنائية في أوائل الأربعينيات، حيث إنه احترف الغناء منذ كان مطربًا صغيرًا بملهى ليلى بإمبابة.ونصحبكم في السطور التالية مع مجموعة من أبرز أغاني الفنان الراحل محمد قنديل التي ارتبط بها الشارع المصري.تأتي أغنية يا حلو صبح يا حلو طل على رأس الأغاني التي لا يخلو صباح من دون سماعها، وغناها قنديل للفنانة ماجدة الصباح خلال أحداث فيلم «شاطئ الأسرار» الذي عرض عام 1958.بين شطين وميه.. يا غاليين علي يا أهل إسكندريةأغنية بين شطين وميه.. يا غاليين علي يا أهل إسكندرية، تعد من أبرز الأغاني التي ارتبطت في أذان الجمهور خاصة جمهور إسكندرية، الذى ما زال يستمع إليها حتى وقتنا هذا.شارك محمد قنديل في فيلم «صراع في النيل» وقدم أغنية «يا مهون» من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي، وقام بغنائها ضمن أحداث الفيلم عام 1959م.من الأغانى التى اشتهر بها "قنديل" والتي ما زالت تحظى بإعجاب الكثير.أغنية "على الدوار" من ألبوم يا حلو صبح الذى حقق نجاحات كبيرة وقتها وما زال يفضلها الكثير.من الأغانى التى تألق بها "قنديل"، أثناء مسيرته الغنائية، فهى من ألبوم سلامات.