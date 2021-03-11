فى ذكري ميلاد محمد قنديل.. أشهر أغانيه التى ارتبط بها الجمهور
الخميس 11/مارس/2021 - 11:01 ص
هويدا سعيدطباعة
تحل اليوم 11 مارس ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد قنديل، والذي ظهر على الساحة الغنائية في أوائل الأربعينيات، حيث إنه احترف الغناء منذ كان مطربًا صغيرًا بملهى ليلى بإمبابة.
ونصحبكم في السطور التالية مع مجموعة من أبرز أغاني الفنان الراحل محمد قنديل التي ارتبط بها الشارع المصري.
يا حلو صبح يا حلو طُل
تأتي أغنية يا حلو صبح يا حلو طل على رأس الأغاني التي لا يخلو صباح من دون سماعها، وغناها قنديل للفنانة ماجدة الصباح خلال أحداث فيلم «شاطئ الأسرار» الذي عرض عام 1958.
بين شطين وميه.. يا غاليين علي يا أهل إسكندرية
أغنية بين شطين وميه.. يا غاليين علي يا أهل إسكندرية، تعد من أبرز الأغاني التي ارتبطت في أذان الجمهور خاصة جمهور إسكندرية، الذى ما زال يستمع إليها حتى وقتنا هذا.
يا مهون
شارك محمد قنديل في فيلم «صراع في النيل» وقدم أغنية «يا مهون» من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي، وقام بغنائها ضمن أحداث الفيلم عام 1959م.
يا رايحين الغورية
من الأغانى التى اشتهر بها "قنديل" والتي ما زالت تحظى بإعجاب الكثير.
على الدوار
أغنية "على الدوار" من ألبوم يا حلو صبح الذى حقق نجاحات كبيرة وقتها وما زال يفضلها الكثير.
تلات سلامات
من الأغانى التى تألق بها "قنديل"، أثناء مسيرته الغنائية، فهى من ألبوم سلامات.
ونصحبكم في السطور التالية مع مجموعة من أبرز أغاني الفنان الراحل محمد قنديل التي ارتبط بها الشارع المصري.
يا حلو صبح يا حلو طُل
تأتي أغنية يا حلو صبح يا حلو طل على رأس الأغاني التي لا يخلو صباح من دون سماعها، وغناها قنديل للفنانة ماجدة الصباح خلال أحداث فيلم «شاطئ الأسرار» الذي عرض عام 1958.
بين شطين وميه.. يا غاليين علي يا أهل إسكندرية
أغنية بين شطين وميه.. يا غاليين علي يا أهل إسكندرية، تعد من أبرز الأغاني التي ارتبطت في أذان الجمهور خاصة جمهور إسكندرية، الذى ما زال يستمع إليها حتى وقتنا هذا.
يا مهون
شارك محمد قنديل في فيلم «صراع في النيل» وقدم أغنية «يا مهون» من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي، وقام بغنائها ضمن أحداث الفيلم عام 1959م.
يا رايحين الغورية
من الأغانى التى اشتهر بها "قنديل" والتي ما زالت تحظى بإعجاب الكثير.
على الدوار
أغنية "على الدوار" من ألبوم يا حلو صبح الذى حقق نجاحات كبيرة وقتها وما زال يفضلها الكثير.
تلات سلامات
من الأغانى التى تألق بها "قنديل"، أثناء مسيرته الغنائية، فهى من ألبوم سلامات.