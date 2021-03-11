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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحركات تشريعية لتغليظ عقوبة التحرش واعتبارها جناية

الخميس 11/مارس/2021 - 10:39 ص
التحرش
التحرش
عائشة حسن
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أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، تقدمهم بتعديلات تشريعية جديدة على قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التحرش، وذلك بعد واقعة الاعتداء على طفلة بالمعادي، مطالبين بتعديل العقوبة وتوصيلها لجناية، لردع كل من تسول له نفسه التحرش أو الاعتداء بكافة أشكاله وصوره على الأطفال والمرأة.

من جانبه أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، تقدمه بمشروع قانون لتعديل عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، بأن تكون جناية وعدم اعتبارها تحت مسمى التحرش.

وأكد إمام، أن مشروع القانون اشتمل على تعديل تعريف التحرش وتغليظ عقوبته، والتفريق بين عقوبة التحرش اللفظي وعقوبة التحرش الجسدي باللمس، بأن تكون الأخيرة مشددة وغليظة، وذلك حتى يكون هناك حدا وردعا لكل من تسول له نفسه المساس بأطفال ونساء مصر.

من جهته أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدمه بتعديل تشريعي، لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، لاسيما بعد واقعة المعادي الشهيرة وفي ظل تكرار حوادث التعرض للأطفال، وما يترتب عليه من أذى بدني ونفسي للمجني عليهم.

وأوضح أبو العلا، أن مقترح التعديل ينص على إضافة فقرة جديدة لنص المادة 306 مقرر (ب) من قانون العقوبات وتنص على: وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنين إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد عن 12 سنة ميلادية كاملة "الطفل".

وأشار النائب، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالطفل، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين المتعاقبة للطفل واتفاقية حقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يعني اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم من أي اعتداء، وخاصة الاعتداءات الجنسية والجسدية لما تخلفه من أضرار نفسية بالغة.

ووفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه دعما للدولة في هذا المجال تدخلنا بعمل تعديل تشريعي بنص المادة 306 مكرر فقرة (ب) والخاصة بتجريم التحرش الجنسي، لاسيما في ظل تعدد هذه الظواهر في الفترة الأخيرة.

ويقضي التعديل وفقا للمذكرة الإيضاحية بإضافة فقرة جديدة بنص المادة بتشديد العقوبة، أي إضافة ظرف مشدد جديد لجريمة التحرش وهو صفة المجني عليه قياسا للنهج الذي انتهجه المشرع الجنائي في قانون العقوبات في المادة 267 والتي أحالت إليها المادة 306 مكرر (ب).

فيما جاءت فلسفة التعديل مشتملة على إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة وهو مراعاة صفة المجني عليه عند التجريم، حيث أن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى أشد وهي السجن، وهو ما تم اقتراحه.

وتابع: إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة عموما نهج انتهجته الكثير من دول العالم في سبيل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وصورها وتحقيقا للردع العام وإنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام، وتهديد المجرمين المحتملين لارتكاب الجريمة.

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