طارق فهمى: افتتاح العاصمة الإدارية نقلة نوعية لمرحلة جديدة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، حول أهمية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأنها ستكون بمثابة إعلان جمهورية جديدة، عكس العديد من الدلالات المنبثقة من الأهمية الحيوية التي صنعتها العاصمة الإدارية الجديدة، فالعاصمة عملت على تأسيس بيئة مكتملة للشباب المصري المستقبلي، وحققت له أحلامه من خلال توفير المشروعات القومية العملاقة التي ستوفر بالتأكيد فرص عمل عديدة للشباب، بالإضافة إلى تمركزها وربطها الإقليمي، فكل هذه المقومات ساعدتها على أن تكون نقلة نوعية في تاريخ دولة مصر الحديثة.ولفت فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثًا عالميًا ستروج إليه كافة وسائل الإعلام على المستويين المحلي والإقليمي بل والعالمي، وستكون فرصة سانحة للترويج للسياحة، وعرض الإنجازات التي حققتها مصر على أرض الواقع، وحولت حلم العاصمة الإدارية لواقع ملموس.