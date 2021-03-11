«الصحة» تحذر: 6 أمراض يسببها سوء التغذية (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأمراض التي تصيب الأطفال المصابين بسوء التغذية، لافتة إلى أنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بعدد من الأمراض.وأشارت إلى أن سوء التغذية يسبب أمراضًا مباشرة منها؛ فقر الدم، السكر، أمراض الدورة الدموية، هشاشة العظام ومساميتها، بالإضافة إلى الإصابة بأمراض غير مباشرة ومنها قصر القامة والهزال.أكدت ضرورة الحرص على تناول الطفل وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفاكهة لتعزز من قوة ومناعة جسمه.