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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مفاجأة.. «توربينى الساحل» أصاب ضحاياه بفيروس مسبب للسرطان

الخميس 11/مارس/2021 - 10:55 ص
حبس
حبس
حسام التمساح _ محمد عيسي
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كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام، في اتهام " إ. ص" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " توربيني الساحل " أن المتهم نقل للمجني عليهم فيروس مسببًا للسرطان، وتبين من تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف على المتهم والمجني عليها " د. م "تبين أنهما مصابان بفيروس الورم الحليمي.

وكشف قرار الإحالة في رقم 116 لسنة 2020 حصر تحقيق شمال القاهرة، عن قيام المتهم بدائرة قسم شرطة الساحل بالاتجار بالبشر بأن، تعامل وآخرين مجهولين في المجني عليهم الأطفال " د. م"، و"أ. م"، و"م. ح"، و"س. ن"، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة، والعنف، والتهديد، والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي مستغلين حداثة سنهم وضعف حيلتهم، ووفروا مكانًا لإيوائهم وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بمواقعة المجني عليها الطفلة "د. م. أ" بغير رضاها وذلك بأن قام بتهديدها وحسر عنها بنطالها بالقوة أثناء تواجدها بحديقة أبووافية وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وهتك عرض المجني عليه الطفل "س. ن. س" بالقوة وذلك بأن قام بتجريده من ملابسه وملامسة عضوه الذكري بأماكن عورته، كما هتك عرض المجني عليه الطفل "م. ج" بالقوة، وذلك بأن قام بحسر بنطاله عنه، كاشفا عن عورته تمهيدا لإتيانه من الخلف وقد تمكن من الفرار.

كما سرق المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم الأطفال " م. ح. ج"، "م. م. ق"، و" ص. س. ص " كرها عنهم حال حمله سطح بالطريق العام، وذلك بأن قام بإشهار سلاح أبيض في وجوههم لبث الرعب في نفوسهم، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت" د. م" 14 سنة، منادي سيارات، إن المتهم وآخر مجهول حصلا منها على مبالغ مالية نظير السماح لها بالتواجد بميدان الخلفاوي للعمل في مجال تنظيف السيارات، وأضافت أنها حال تواجدها بميدان أبووافية دائرة قسم الساحل قاما بمواقعتها بغير رضائها مهددين إياها باستخدام سلاح أبيض "كتر"، وعقب ارتكابهما تلك الواقعة قامت بمغادرة المكان وتوجهت لميدان المؤسسة بدائرة قسم شبرا الخيمة إلا أنها فوجئت بقيام المتهم بالحضور إليها واصطحابها عنوة إلى مكان مكوثها بميدان الخلفاوي دائرة قسم الساحل لاستغلالها جنسيًا.

فيما قال المجني عليه الثاني "أ. م" 14 سنة، منادي سيارات، إن المتهم وآخر مجهول قاما باصطحابه من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي وتوفير مكان لإيوائه واجباره على العمل في مجال التسول وتنظيف السيارات مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها منه.

كما أقر المجني عليه الثالث "م. ح " 14 سنة، منادي سيارات، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "سوط" واستولى منه على مبلغ مالي قدره 10 جنيهات واصطحابه عنوة الى ميدان الخلفاوي، مضيفا أنه في إحدى المرات حاول تجريده من ملابسه للتعدي عليه جنسيًا إلا أنه تمكن من الفرار.

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