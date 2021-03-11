محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.ونصت البرقية على: "يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعب محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بالمحافظة بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. داعيًا الله بموفور الصحة والعافية مع استمرار عطائه من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية والتقدم السياسي والاقتصادي وليتحقق لشعب مصر العظيم كل آماله في الرفعة والازدهار والاستقرار، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا".كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء بهذه المناسبة المباركة.