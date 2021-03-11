القوافل الطبية لـ «حياة كريمة».. تنقذ حياة الملايين بالقرى الأكثر احتياجا

> ٦ قوافل شهرية في القرى الأكثر فقرًا.. والكشف والعلاج مجانا



>> أطباء وممرضون: نمنح أهالينا كل مجهودنا دون تردد





آلاء بسيوني: العلاج مجانا وحتى باب المنزل



محمد عبد العليم: نكتشف الحالات الحرجة مبكرا



زينب عوض: تصدينا لفيروس كورونا



>> مستفيدون: القوافل تمنحنا الحياة



منذ أكثر من عامين، أطلق الرئيس السيسي مبادرة "حياة كريمة"، من أجل تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، ومنذ ذلك التوقيت تنطلق القوافل الطبية لأكثر من 1000 قرية، للكشف على المرضى، وتوفير العلاج المجاني.خلال تلك الأيام تطورت المبادرة، ولم تعد قاصرة على القوافل الطبية، بل تساهم في تحسين الحالة المعيشية والاقتصادية بالقرى، بمجهودات أكثر من 40 وزارة ومنظمة، وسواعد آلاف الأطباء والشباب المتطوعين."الدستور" تستعرض آراء عدد من المستفيدين من المبادرة، حول مدى مساهمتها في تحسين ومتابعة الحالة الصحية لهم، وتحدثت إلى أطباء مشاركين في تلك القوافل.أكثر من ٥ سنوات تولى فيها إبراهيم جاد الحق رئاسة قطاع القوافل الطبية بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، زار عشرات من القرى والنجوع الأكثر فقرًا مصاحبًا أطقم طبية بجميع التخصصات لتوفير الكشف على الأهالي وصرف العلاج المجاني.وقال "إبراهيم": تعاني بعض القرى من نقص الإمكانيات الطبية وبعض الوحدات الصحية لا يكون بها طبيب، وكانت القوافل هي المنقذ لحياة سكان القرى، موضحًا أنها وفرت أطباء في جميع التخصصات بدءًا من الباطني والجلدية والجراحة وصوًلا إلى تنظيم الأسرة".وتابع "جاد الله": كنا نذهب للقرية قبل موعد القافلة بيوم لإعداد الوحدة الصحية لاستقبالها والأطقم الطبية، وإذا وجدنا الوحدات غير قادرة على الاستقبال نجهز مركز شباب لاستقبال القافلة والمرضى، ويصحب كل قافلة حوالي ١٢ طبيبا في جميع التخصصات، ممرضة لكل طبيب.وأشار إلى أن دور القافلة لم يقتصر فقط على توقيع الكشف على المرضى وصرف العلاج المجاني، وإنما كنا نعقد ندوات تثقيفية حول طبيعة الأمراض المعدية، تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يثبت إصابتهم بأمراض مزمنة وليس لهم تأمين صحي".وأوضح أن القافلة تزور ثلاث محافظات إسبوعيًا بواقع يومين في كل محافظة، وفي الخطة الواحدة التي يتم اعتمادها كل ستة أشهر، وتصل عدد القرى التي يتم زيارتها ما يقرب من ٣٦ قرية، مضيفًا أن القافلة تقدم ما يقرب من ١٤٠ صنف دوائي من أفضل شركات الأدوية ولأمراض مختلفة، والتي يتم صرفها للمريض مجانًا.قالت الدكتورة آلاء بسيوني، مسئولة الإمداد الطبي للادوية، إن دورها توفير الأدوية التي تغطي جميع التخصصات الموجودة في القوافل، ويتم صرفها مجانًا، ويمكن للمريض الكشف بنفس التذكرة في أكثر من تخصص.وأوضحت أن القوافل تتوجه لكافة القرى المحددة والتي تبعد 15 كيلومتر عن اقرب مستشفى مركزي، ويكون في القرية وحدة صحية فقط ممارس عام أو طبيب تكليف، ويتم الاستعانة بالوحدة الصحية لتوافر المعمل بها بجانب القوافل وكذلك غرفة الصيدلية التي يتم الاستفادة بها بحيث الاثنين يكملوا بعضهم في الخدمة المقدمة للمواطنين من أهالي هذه القرى.وأضافت أنه يتم توفير مستلزمات طبية كذلك ضمن القوافل الطبية من ضمن مستلزمات مكافحة العدوى من قفازات طبية وكمامات طبية يتم توزيعها على المواطنين كذلك مع الادوية.وأكدت أن هذه القوافل كان لها الدور الاكبر في الوصول إلى القرى والمناطق المحرومة من الكشف المتخصص، حيث تكون القافلة شاملة لأبرز التخصصات التي يحتاجها المواطنين من عيادات الباطنة والرمد والجلدية والأنف والأذن وغيرها من العيادات التي يحتاجونها، ووصولها إليها والكشف بشكل مجاني ساعدهم كثيرًا خاصة وأن من الصعب عليهم الذهاب للمستشفيات البعيدة عنهم "نشعر بالامتنان من نظراتهم لنا".ووصفت الأدوية التي توفرها وزارة الصحة للامداد في القوافل بالممتازة وتُباع بأسعار مرتفعة في الصيدليات خارج القوافل، وتصل إلى 250 صنفا.قال محمد عبد العليم، طبيب أمراض جلدية وتناسلية، إنه مشارك في القوافل الطبية لحياة كريمة منذ عام 2017، وساهم في علاج آلاف المرضى المصابين بأمراض جلدية وبالأخص الصدفية المنتشرة بكثرة في القرى والنجوع بمحافظة كفر الشيخ.وأوضح أن هذه القوافل كانت تصل لأماكن فقيرة ليس بها مستشفيات والوحدة الصحية بلا أمكانيات، مضيفًا أن الاعتماد على الأطباء المتخصصين من أطباء الجلدية والرمد والباطنة وغيرها من التخصصات لوصولها إلى الأهالي في القرى والنجوع أمر في غاية الأهمية.وأكد أن القوافل ساهمت في اكتشاف الحالات الحرجة حتى وإن لم تك في تخصصه الجلدية ولكن اكتشاف الحالات الأخرى من أمراض القلب أو الجراحة ويتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي الإسعافات المطلوبة والعلاج المناسب.٦ ساعات يومية تقضيها زينب عوض مشرفة تمريض بالقوافل التي تجوب القرى الأكثر فقرًا للتنقل من محل سكنها إلى القرية التي تقصدها القافلة، وقالت: "تعودت على طبيعة عملي وعلى انتقالي الدائم بين القرى والمراكز البعيدة لكنني أقوم بواجبي وأعلم أن الأهالي في هذه القرى في حاجة إلينا لذا لا تهمني المسافات التي أقطعها من أجل تقديم الخدمة الطبية لهم".وتابعت "بدأت عملي في القوافل الطبية التي تجوب القرى الأكثر فقرًا منذ عام ٢٠١٦ وكنت أقضي في التنقل بين مقر عملي ومقر القافلة في هذه القرى ما يزيد في بعض الأحيان عن ٦ ساعات، ولكن هذه القرى كانت في حاجة إلى مساعدات طبية عاجلة، مشيرة اكتشفنا إصابة بعض الأهالي بأمراض مزمنة ولم يكن لديهم علم بذلك ومنهم أطفال مصابون بمرض السكري، وشباب مصابون بفيروس سي، كما اكتشفنا بعض المرضى بالبلهارسيا ووفرنا علاج مجاني لهم جميعًا".وأضافت الممرضة: "القوافل الطبية لم تتأثر كثيرًا بانتشار فيروس كورونا ولكن زدنا من برامج التوعية بالنظافة الشخصية وألزمنا المرضى بارتداء الكمامة قبل دخول العيادة كما التزمنا بها أيضًا، وكنا نقوم بتحويل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا سواء عن طريق تحليل الدم أو ظهور الأعراض الشائعة لأقرب مستشفى لعمل المسحة ومتابعة حالاتهم، موضحة أن العيادات المتنقلة توقفت عن التنقل بين القرى عدة أشهر مع انتشار فيروس كورونا ولكننا عدنا للعمل سريعًا مع زيادة دورات تثقيفية عن كورونا وانتقالها".وعن دور التمريض قالت" كل طبيب يكون معه فرد تمريض لقياس الضغط للمرضى والحرارة وتدوين بياناتهم ومتابعة جميع تعليمات الطبيب طوال فترة التعامل مع المرضى"، مشيرة أن السيارة المتنقلة تكون مجهزة بكل ما يلزم الطبيب لتوقيع الكشف على المريض بدءًا من جهاز قياس الضغط وسرير الكشف والمنظفات والأدوية، وتقف هذه العيادة المتنقله في محيظ الوحدة الصحية، ويساعدنا مجلس المدينة في كل قرية بتعريف الناس بوجود القافلة، ونجد إقبال شديد منهم طوال أيام تواجدنا".لم تعلم ناصرية فتحي أنها مصابة بفيروس سي إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليها في إحدى القوافل الطبية التي جابت قريتها في إطار مبادرة حياة كريمة القرى الأكثر فقرًا، وقالت إنها ذهبت مع جيراني لمقر القافلة وبعد توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء تحليل دم اتضح إصابتها بفيروس سي.وتحكي: "القافلة طلبت مني بعض الأوراق الشخصية لتجهيز علاجي على نفقة الدولة من الفيروس وبالفعل حصلت على جرعات علاجي كاملة دون مقابل، وبعد انتهاء جرعة العلاج لثلاثة أشهر تم إجراء تحليل جديد لي والتأكد من القضاء على الفيروس".وأضافت: "لولا القافلة الطبية ما كنت علمت بإصابتي بالفيروس، مشيرة القافلة ساعدت العشرات من سكان القرية بين أطفال وكبار وقدمت لنا جميعًا العلاج مجاني".وساعدت القوافل الطبية الجاز محمد سعد أن تسترد بصرها بعد أصابتها بمياه بيضاء، لم يكن بمقدرها إجراء العملية على نفقتها الخاصة: "قالولي كل عين تتكلف 5000 جنيه أجيب منين".وقالت منال، ابنة المريضة، إنها علمت عن قوافل نور حياة "قالوا الريس عامل حملة تكشف على عيون الناس"، وتوجهت ووالدتها للكشف على عينيها ومحاولة إجراء الجراحة التي تحتاج لها "وعرفنا أنها ببلاش مدفعناش ولا مليم".وأضافت أنها جهزت كل الاوراق المطلوبة والتي كانت صورة بطاقتها وكذلك عمل بحث اجتماعي والتأكد أنها تستحق المبادرة المجانية، وخلال 3 اسابيع فقط تم إنهاء اوراقها وتلقي اتصال هاتفي يبلغها بالتوجه إلى مستشفى شهيرة بالدقي لاجراء العملية لوالدتها.في يوليو من العام الماضي، اجرت والدة منال العملية الأولى في عينيها اليمنى، وفي نهاية شهر أغسطس أجرت العملية الثانية لعينيها اليسرى، تقول منال: "لم ادفع أي مصاريف لعملية والدتي التي عاد بصرها من جديد والحمد لله وكل ما دفعته هو ثمن العلاج فقط ومكنش غالي".وقال حازم السعدي، أحد سكان قرية القليمنا التابعة لمركز الوقف بقنا، إن القافلة الطبية تتواجد باستمرار إلى جوار المركز الطبي بالقرية، مضيفا أن الأطباء بالقافلة يجمعون معلومات كل مريض يحتاج إلى عملية جراحية أو جهاز لحالات الإعاقة، ويوفرون لهم المساعدة بسرعة كبيرة.وأضاف أنه كان يحتاج إلى عملية جراحية في قدمه، تركيب شرائح ومسامير، وهو ما وفرته القافلة، دون أن يذهب إلى مقرها، موضحا: "أرسلت لهم التقارير الطبية على الواتساب، وتواصل معي المسئول عن القافلة، وحضر إلى منزلي من أجل الترتيب العملية.