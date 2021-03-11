الأنبا دانيال لطفي يزور مدرسة المرقسية بالإسماعيلية

زار الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، مدرسة المرقسية بمحافظة الإسماعيلية، التابعة للإيبارشية، وخلال الزيارة عقد نيافته اجتماعا معهم مسؤولي المدرسة.وفي كلمته أكد مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة، أنه ككنيسة كاثوليكية، فالمدارس هي رسالة من الله لنا، فالكنيسة الكاثوليكية هي أم ومعلمة، لذا رسالة التعليم هي أمر أساسي لخدمة المجتمع دون تمييز.وتابع أن المدارس الكاثوليكية هي مدارس متفوقة بمدرسيها، فهم سبب الجودة ونهضتها، مضيفا أن التعليم هو اسمى المهن والرسالات حيث لا يوجد رئيس أو معلم أو طبيب أو مدرس أو عامل أو رجل دين دون معلم، مستكملا أن دور المعلم لايقتصر على نقل المعرفة بل هو نموذج وقدوة ويساهم في تكوين الإنسان بحضوره وشخصيته.وواصل الأنبا دانيال حديثه قائلا، "إن رسالة المعلم كرسالة الأنبياء حيث أن رسالة الأنبياء التعليم، فالمعلم هو صوت صارخ في البرية، مؤكدا أن العلاقة بين المعلم وتلاميذه هي علاقه "قلب أبوي"، تتسم بالشفقة والمساواة بالقدوة خارج وداخل المَدرسة المعلم هو من يرسخ لمفهوم المواطنة وعدم التفرقة وأي إخفاق للمعلم ينتج عنه إخفاق المجتمع.