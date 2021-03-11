«علمية كورونا» تُحذر من التجمعات خلال رمضان: تُساعد على انتشار الفيروس

حذر الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية، ‏وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة خصوصًا مع بدء الفصل الدراسى الثاني واقتراب شهر رمضان، والتجمعات العائلية التي قد تساعد على انتشار الفيروس.وأوضح «النادي» لـ«الدستور»، أن الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد أثبتت انتشاره بقوة خلال فصل الصيف من العام الماضي بدءًا من شهر مايو حتى نهاية شهر يوليو.ولفت إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتبطة بسلوكيات المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية ونشاط الفيروس الذى لا يتأثر بدرجات الحرارة.وأشار إلى أنه يمكن اكتساب مناعة مجتمعية من خلال التباعد الاجتماعى وغسيل الأيدى وارتداء الكمامة والتغذية السليمة والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتطعيم الفئات الأكثر خطورة للعدوى واكتساب المرض.