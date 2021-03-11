خطوات وشروط التقديم على فتح مخبز تمويني

◄ وأوضحت أنه على أي متقدم لفتح مخبز أن يقوم

◄ وأشارت إلى أن الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة هي:



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن خطوات التقديم على مخبز تمويني، وإنشاء المخابز بأنواعها.بالخطوات التالية:1- تكون الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفي بحاجة السكان.2- عدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الأفرنجي أو السياحى أو الحلوى من العجين.1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 م.2- ارتفاع المخبز لاتقل عن 4 م، ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى.3- مصدر المياه والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.4- جدران المعجن بالقيشانى وأرضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين وآخر للمياه الساخنة، وأن يتم العجن آليا فى حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.5- دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.6- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز، وأن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.7- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى أخطار الحريق.9- لابد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها ( طنبوشة ).10- سعة خزان السولار الأرضى لايقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.12- أن يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق مع مراعاة قواعد الامن الصناعى.13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.14- وجود منفذا لبيع الخبز المنتج وبه فترينة عرض الخبز وأرفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.