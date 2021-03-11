إطلاق قافلتين طبيتين بالشرقية والبحر الأحمر ضمن حياة كريمة
الخميس 11/مارس/2021 - 10:48 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم وغدًا، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي الشرقية والبحر الأحمر.
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا.