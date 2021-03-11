إحباط تهريب كمية من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روما اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية قادمة من إيطاليا نظرا لارتباكها الشديد.وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مصطفى صادق مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم فتلاحظ وجود سكينة تقطيع بين طيات الملابس داخل حقائبها، فتم تشكيل لجنة للتفتيش الذاتى من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم، فتبين وجود 60 جرامًا من مخدر الحشيش مخبأة على جسمها.وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 36 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.