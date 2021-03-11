رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

الخميس 11/مارس/2021 - 10:44 ص
حشيش
حشيش
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روما اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية قادمة من إيطاليا نظرا لارتباكها الشديد.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مصطفى صادق مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم فتلاحظ وجود سكينة تقطيع بين طيات الملابس داخل حقائبها، فتم تشكيل لجنة للتفتيش الذاتى من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم، فتبين وجود 60 جرامًا من مخدر الحشيش مخبأة على جسمها.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 36 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

الأحد.. بدء تسليم وحدات «JANNA» بالمنيا الجديدة للفائزين

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتني من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر