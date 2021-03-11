خطة لتنفيذ البرنامج القومي للصرف العام والمغطى

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة لتطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.وعقد المهندس عاشور راغب عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع نائبي الوجهين البحرى والقبلي وقيادات الهيئة، وذلك لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتنسيق اللازم بين الهيئة واستشارى البنك الألماني، لمتابعة أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف لأعمال الصرف العام والمغطى.وقال عبدالكريم، الخميس، إنه تم مناقشة ومتابعة مدى التقدم في العمليات سواء في مراحل الإعداد أو الطرح أو التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة المعدة بمعرفة الهيئة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ عدة مشروعات وعمليات جارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، التى تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية، بعدة محافظات منها البحيرة والدقهلية، تتضمن إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى.وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، مشيرًا إلى فائدتها فى تحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.