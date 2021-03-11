عشماوي: تنفيذ 18 مشروعا استثماريا في 11 محافظة.. وطرح 8 جديدة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي ما نفذه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين على أرض الواقع تبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة، وتتضمن المشاريع، مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية.وأشار في تصريح خاص للدستور، إلى أن عدد المشروعات المستهدفة تصل إلى 26 مشروعًا في 18 محافظة بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية، حيث قام الجهاز مؤخرا بطرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات، وهي القليوبية والإسماعيلية والوادي الجديد وجنوب سيناء وبني سويف.وأوضح أنه يتم طرح المشروعات للشركات والكيانات المتخصصة سواء قطاعي الأعمال العام والخاص محليا ودوليا، والتي يتوفر لديها الخبرة في إنشاء وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة.وأضاف أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.