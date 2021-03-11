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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مأساة مريضة سرطان قتلتها مادة كاوية فى حادث الفيوم

الخميس 11/مارس/2021 - 10:23 ص
مريضة سرطان
مريضة سرطان
الفيوم - زينب علاء
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أسفر حادث اصطدام سيارة نقل محملة بمادة كاوية "الشبه" بميكروباص وملاكي، بطرق "جزرا طامية" بمحافظة الفيوم، عن وفاة 7أشخاص وإصابة 15 آخرين، مساء أول أمس، بينهم مريضة، ٧٠ سنه، تدعى روحية محمد أحمد من قرية العزيزية كانت برفقة حفيدها الطفل ياسين سعد فرج- ٧سنوات"، عائدة من جلسة كيماوي لإصابتها بالسرطان.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم، وشهدت محافظة الفيوم مساء أول أمس، واقعة أليمة بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمنطقة مفارق جرزا على طريق أسيوط الغربي، وإنتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 15 شخصا بحروق خطيرة ومتواجدين بقسم الحروق بمستشفي الفيوم العام تحت العلاج، 7 وفيات و3 أشلاء جثث.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: محمد فرج عبدالمحسن، محمد إبراهيم عبدالمقصود، محمد محمود أحمد، رغدة فاضل كامل، ياسين سعد فرج، تقوى محمود أحمد، روحية محمد أحمد، ميادة كليب محمود، سعد فرج عبدالمحسن، جمعة محمد أحمد، سندس عيد علي، هشام سعد كامل، وليد عادل توفيق، سما أحمد، هنا عيد، ٣جثث بسيارة ملاكي مجهولي الهوية لأنهم اشلاء.

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