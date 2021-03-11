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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. أبرز إطلالات جيهان فاضل

الخميس 11/مارس/2021 - 11:55 ص
جيهان فاضل
جيهان فاضل
هويدا سعيد
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تحتفل الفنانة جيهان فاضل، اليوم 11 مارس، بعيد ميلادها، وتعد أحد النجمات اللاتي قدمن أعمال فنية هادفة رغم قلة ظهورها مؤخرا.

- بدايتها الفنية
 تخرجت الفنانة جيهان فاضل من كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت علاقتها بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي، وبعده اكتشفها المخرج خيري بشارة وهي في مرحلة الدراسة في الجامعة، وقدمها في أول أعمالها في فيلم "آيس كريم في جليم" عام 1992 مع الفنان عمرو دياب.

- إطلالاتتها المميزة
وتعتبر الفنانة جيهان فاضل من جيل دخول الموضة الحديثة إلي عالم الفن، حيث أنها كانت من أول من ارتدا البنطلون الشارلستون، مع الحزام، مع "التيشيرت" والتي كانت موضة التسعينات، وتعتبر من الفنانات اللاتي تتمتعن بالبساطة في اختياراتها.
و دائما ما تفضل الفنانة جيهان فاضل الظهور بالشعر المنسدل الطويل، وتعتمد علي جمالها الطبيعي، ونصحبكم مع مجموعة من ابرز إطلالاتها.




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