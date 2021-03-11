في ذكرى ميلادها.. أبرز إطلالات جيهان فاضل

- بدايتها الفنية



- إطلالاتتها المميزة













تحتفل الفنانة جيهان فاضل، اليوم 11 مارس، بعيد ميلادها، وتعد أحد النجمات اللاتي قدمن أعمال فنية هادفة رغم قلة ظهورها مؤخرا.تخرجت الفنانة جيهان فاضل من كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت علاقتها بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي، وبعده اكتشفها المخرج خيري بشارة وهي في مرحلة الدراسة في الجامعة، وقدمها في أول أعمالها في فيلم "آيس كريم في جليم" عام 1992 مع الفنان عمرو دياب.وتعتبر الفنانة جيهان فاضل من جيل دخول الموضة الحديثة إلي عالم الفن، حيث أنها كانت من أول من ارتدا البنطلون الشارلستون، مع الحزام، مع "التيشيرت" والتي كانت موضة التسعينات، وتعتبر من الفنانات اللاتي تتمتعن بالبساطة في اختياراتها.و دائما ما تفضل الفنانة جيهان فاضل الظهور بالشعر المنسدل الطويل، وتعتمد علي جمالها الطبيعي، ونصحبكم مع مجموعة من ابرز إطلالاتها.