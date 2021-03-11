عضو بـ«رجال الأعمال»: المشروعات القومية تُساهم في انتعاش مصانع مواد البناء

ثمن المهندس أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خطة الحكومة المصرية في التنمية العمرانية وتدشين المدن الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة.وأضاف «عو»ض لـ«الدستور»، أن المشروعات القومية ساهمت في انتعاش مصانع مواد البناء كالحديد والأسمنت، والطوب وغيرهما، فضلًا عن خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بالجمعية على أن الحكومة اتخذت اجراءات عظيمة لحماية قطاع المقاولات من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، فهي حافظت على استمرار العمل وقوة العمالة بدون المساس على حجم الإنتاج، بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية لتمويل الشركات.