شعير: تطوير القرى والأرياف يسهم في تنمية المناطق المحرومة

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبحري، إن مشروع تطوير القرى والأرياف يسهم في تنمية المناطق المحرومة في مصر.وأضاف شعير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع تطوير القرى سيعمل على تغيير خريطة المناطق الإقليمية النائية التي كانت تبعد عن العمران وتعرضت إلى عدم الاهتمام بها خلال العهود السابقة.وأشار إلى أن مشروع تطوير القرى من المشروعات الهامة التي تسهم في تشغيل الشركات التي تحصل على تنفيذ مشروعات التطوير في هذه القرى، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال التنمية التي بدأتها في السابق.