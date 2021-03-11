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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عالم
مقتل وإصابة 4 جراء إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
الخميس 11/مارس/2021 - 10:38 ص
منار أحمد
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع جراء إطلاق نار وقع فجر اليوم الخميس في أكبر مدن ولاية تكساس، هيوستن.
الكلمات المفتاحية
مقتل
الشرطة
الامريكية
اصابة
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