الأحد.. بدء تسليم وحدات «JANNA» بالمنيا الجديدة للفائزين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة المنيا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 14 مارس 2021، فى تسليم الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بالمركز الترفيهى للمدينة، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021.وفي بيان للوزارة، قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين (14 – 15)، من يوم 1432021: 1832021، ووحدات العمارتين (16 – 17)، من يوم 2132021: 2532021، ووحدات العمارتين (6 – 18)، من يوم 2832021: 142021، ووحدات العمارتين (4 – 5)، من يوم 442021: 842021، ووحدات العمارة (2)، من يوم 1142021: 1542021، ووحدات العمارة (3)، من يوم 1842021: 2142021، ووحدات العمارة (1)، من يوم 2542021: 2842021، ووحدات العمارتين (9 – 11)، من يوم 452021: 1152021، ووحدات العمارة (7)، من يوم 2352021: 2752021.وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة (8)، من يوم 3052021: 362021، ووحدات العمارة (10)، من يوم 662021: 1062021، ووحدات العمارة (12)، من يوم 1362021: 1762021، ووحدات العمارة (13)، من يوم 2062021: 2462021، ووحدات العمارة (20)، من يوم 2762021: 2962021، ووحدات العمارة (19)، من يوم 472021: 872021، ووحدات العمارتين (21 – 22)، من يوم 1172021: 1572021.وأشار إلى أنه تم تخصيص الأيام من 2572021: 2972021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.