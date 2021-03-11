مستفيدون من «حياة كريمة»: المرافق والخدمات أهم ما نحتاج إليه

وضعت الحكومة المصرية مخطط استراتيجي جديد من أجل تطوير الريف المصري خلال السنوات القادمة، وتعزيز إقامة المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعزيز إنشاء البنية التحتية الأساسية والعمل على تطوير الخدمات والمرافق الأساسية لاسيما في المناطق الريفية من مصر.ومؤخرًا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لبدء تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحسين واقعهم لاسيما في المناطق الريفية.في البداية كان الهدف هو تطوير 1000 قرية بالريف المصري في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القرى الريفية في مصر، ومن ثم تم زيادة عدد القرى المستهدف تطويرها إلى 4500 قرية بما يتبعها من قرى أخرى، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متتالية، في نطاق 50 مركز ومدينة يسكنها 18 مليون مواطن داخل مختلف محافظات الجمهورية، بواقع 500 مليار جنيه، فضلًأ عن ما يقرب من 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".و كلف الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق، إذ يستهدف مخطط المشروع الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.وتقع مسؤولية تنفيذ مخطط تطوير الريف لمصري على عاتق برنامج "حياة كريمة" بالتعاون مع الجهات المعنية والمسئولة بالدولة، إذ أنه من المقرر تطوير ما يقرب من 4500 قرية خلال 32 سنوات، ويتم دراسة احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وترصد "الدستور" أهمية مشروع تطوير الريف المصري الذي تنفذه حياة كريمة.في البداية قال محمد أيمن، من محافظة القليوبية، إن أعمال التطوير بدأت في بعض المراكز بمحافظته ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، من أجل توصيل الخدمات الأساسية والمرافق، مضيفا أن هناك عدد من المناطق تعاني من نقص الخدمات مثل توصيل شبكات صرف صحي جيدة، وهو الأمر الذي يتم العمل على تنفيذه الآن في مركز قليوب وبعض المراكز الأخرى.ومن محافظة الأقصر يقول يوسف إبراهيم، أنه الفترة الماضية كان هناك أعمال دراسة بشكل موسع عن احتياجات كل منطقة في المحافظة، موضحًا أن عملية الفحص والدراسة تتم بالأرقام حسب احتياجات كل منطقة أو مركز.وأشار "إبراهيم" أن محافظة الأقصر كانت على رأس قائمة المحافظات التي بدأت المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فيها، على أن يتم بحث احتياجات كل مركز من حيث المشروعات المختلفة سواءً تعليم أو بنية تحتية أو صحة.