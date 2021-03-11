وصول تجارب لقاح كورونا الروسي في الإمارات لمرحلة المراقبة النهائية

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي "RDIF" و"بيورهيلث" و"أوروجلف" أن التجارب السريرية على لقاح كوفيد- 19 الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في الإمارات قد وصلت إلى مرحلة المراقبة النهائية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ودائرة الصحة في أبوظبي.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، أنه عقب نجاح إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لـ1000 متطوع، تتضمن المرحلة المقبلة من التجارب مراقبة الاستجابة المناعية لدى المتطوعين على مدار 180 يوما.ووفق الوكالة، سيتم إصدار نتائج تجارب الإمارات بحلول شهر أبريل المقبل، ودمجها مع نتائج الأبحاث الواعدة لتجارب عالمية أخرى.