طلاب الثاني الثانوي يؤدون التطبيقات الرياضية والجغرافيا بالوادي الجديد

يواصل طلاب الصف الثانى الثانوى بمحافظة الوادي الجديد، الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول لمادتي التطبيقات الرياضية والجغرافيا، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد اليوم الخميس، يؤدى طلاب المجموعة العلمية مادة التطبيقات الرياضية، فيما يؤدى طلاب المجموعة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مشيرا إلى المتابعة اللحظية والوقتية لسير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس والتى بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر.وأثنى على التزام الجميع بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.وأكد على مجهودات فريق العمل بغرفة عمليات المديرية والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية على مدار الساعة فى تقديم كافة سبل الدعم الفنى للطلاب، حال وجود أى من المشكلات، وحلها على الفور هذا بالإضافة إلى الأداء الجيد والالتزام والدقة فى العمل.