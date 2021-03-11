رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب الثاني الثانوي يؤدون التطبيقات الرياضية والجغرافيا بالوادي الجديد

الخميس 11/مارس/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
يواصل طلاب الصف الثانى الثانوى بمحافظة الوادي الجديد، الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول لمادتي التطبيقات الرياضية والجغرافيا، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد اليوم الخميس، يؤدى طلاب المجموعة العلمية مادة التطبيقات الرياضية، فيما يؤدى طلاب المجموعة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مشيرا إلى المتابعة اللحظية والوقتية لسير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس والتى بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر.

وأثنى على التزام الجميع بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.

وأكد على مجهودات فريق العمل بغرفة عمليات المديرية والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية على مدار الساعة فى تقديم كافة سبل الدعم الفنى للطلاب، حال وجود أى من المشكلات، وحلها على الفور هذا بالإضافة إلى الأداء الجيد والالتزام والدقة فى العمل.

موضوعات متعلقة

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

الأحد.. بدء تسليم وحدات «JANNA» بالمنيا الجديدة للفائزين

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر