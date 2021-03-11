استطلاع: لقاح أسترازينيكا يواجه مشكلات عدم الثقة في ألمانيا ودول أوروبية

أظهر استطلاع حديث تباين ثقة المواطنين الألمان في سلامة لقاحات فيروس كورونا التي تم التصريح بها حتى الآن في الاتحاد الأوروبي.وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن ثلثي الألمان (66% منهم) ذكروا أنهم يرون أن لقاح شركتي "بوينتك&فايزر" آمن، ولكن تراجعت هذه النسبة إلى 43 % فقط فيما يتعلق بلقاح "أسترازينيكا"، وبلغت النسبة 54% فيما يتعلق بلقاح مودرنا.وذكر 27 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا أنهم لا يرغبون في تلقي لقاح "أسترازينيكا"، وسوف ينتظرون إلى أن يتم عرض لقاح آخر، فيما بلغت نسبة من يرغبون في تلقي هذا اللقاح 35%.وزادت نسبة الألمان الراغبين في تلقي لقاح "موديرنا" 49%، وزادت إلى 61% بالنسبة للقاح "بيونتك&فايزر"، بحسب الاستطلاع.