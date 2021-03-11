بلاغ كاذب بسبب عبوات صفيح أمام مدرستين بدمياط

تلقت مديرية أمن دمياط، بلاغا حول وجود عبوات من الصفيح مغلقة أمام كل من مدرسة الشرباصي ومدرسة اللغات بميدان سرور بدمياط، صباح اليوم الخميس، حيث اشتبه الأهالي في وجود مواد مفرقعة داخل العبوات.تحركت قوة أمنية من الحماية المدنية، وإدارة المفرقعات، وتم فحص العبوات وتبين أنها عبوات صفيح مغلقة فارغة ولا يوجد بها ما يثير الذعر.تم نقل العبوات وطمأنة الأهالي وأعضاء هيئة التدريس في المدرسين، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.